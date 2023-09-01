وزيرا الأوقاف والشباب ومفتي الجمهورية يصلّون الجمعة بمسجد الفتح بالشرقية

احتفالا بعيدها القومي..

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمسجد الفتح في مدينة الزقازيق، لأداء صلاة الجمعة، احتفالًا بعيد الشرقية القومي، والمقرر الاحتفال به في أول سبتمبر.

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حضر الصلاة كل من اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، والشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والشيخ محمد مراعى، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية فيمحافظة الشرقية، وعدد من نواب محافظة الشرقية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة يوم الجمعة من مسجد الفتح، على أن يتم استكمال فعاليات اليوم عقب أداء الصلاة.

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عيد الشرقية القومي

وتحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام، ومن المقرر أن تشهد محافظة الشرقية، خلال شهر سبتمبر الجاري سلسلة من الافتتاحات والاحتفالات والفعاليات، بمناسبة عيدها القومي، أبرزها إقامة مهرجان الخيول العربية، في آخر سبتمبر وعلى مدار ثلاثة أيام، وهو حدث سياحي سنوي، يتم تنظيمه تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.