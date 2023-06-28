ابتهاجًا بالعيد.. فتيات الشرقية يتطوعن لرسم الأطفال والفتيات فى الشوارع

وسط احتفالات العيد، قام بعض الفتيات المتطوعات، بالنزول لشوارع مدينة الزقازيق، والقيام برسم "الجليتر" على وجوه الأطفال والفتيات، ابتهاجا بحلول العيد.

وتواجدت الفتيات بمحيط ساحات الصلاة بمدينة الزقازيق، والمساجد الرئيسية، وتوافدت عليهم الأطفال والشابات لرسم شارات على وجوههم.

وانتشر أهالى الشرقية فى الشوارع، منذ بداية تكبيرات العيد، حتى بدء الصلاة، مع الانتشار فى الشوارع بعد الصلاة، وحرص الأهالى على التقاط الصور التذكارية ابتهاجًا بالعيد.

وأدى أهالى الشرقية صلوات العيد، فيما وصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ترافقه القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان لمسجد الفتح لأداء الصلاة، وكان فى استقبالهم الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من قيادات الأوقاف بالشرقية.

كانت مديرية الأوقاف بالشرقية، قد أعلنت عن تجهيز 549 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراض فضاء، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة وعددها 5 آلاف مسجد.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالشرقية، حالة الطوارئ استعدادًا للعيد وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الالتزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة فى هذا الشأن.

وشددت المديرية على أعمال النظافة والتطهير بمحيط كل ساحة ومسجد بالتنسيق مع الوحدات المحلية وتكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاة العيد وآخر احتياطى.

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