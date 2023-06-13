الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا الوقوف على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال التجهيزات اللازمة لرصف وتطوير شارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل (الأمن الغذائي) وذلك بعد أن تم الانتهاء من إزالة الجزيرة الوسطى ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات ورفع البالوعات ووضع طبقات الأساس، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه المحافظ لمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بها من بنية أساسية وأعمال رصف ورفع كفاءة للشوارع وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتنفيذاً لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.

وخلال تواجده بالمنطقة تلاحظ للمحافظ وجود عامود كهرباء به نزلات كهربائية بالمخالفة للقانون وأسلاك غير معزولة تشكل خطراً على أرواح المارة ليأمر المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس قطاعات الكهرباء بسرعة إصلاح العامود ورفع النزلات وعزله حفاظاً علي أرواح المواطنين. 

وأشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل بمدينة الزقازيق وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة الزقازيق.

كما شهدت جوله محافظ الشرقية تفقد عدد من شوارع المدينة ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع. 

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

أعمال الرصف والتطوير أصحاب المحال ازمة الأمن الغذاء الإشغالات أعمال النظافة

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