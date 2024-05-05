محافظ الشرقية يُهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح بعيد القيامة

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بمناسبة عيدالقيامة.

وأكد محافظ الشرقية، أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه ستظل دائمًا الضمان الحقيقي لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد وسنظل على طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مظاهر الود والتآخي خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تُعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبات على مصر الغالية بالأمن والسلام والتقدم والازدهار.

وتوجه محافظ الشرقية، ومرافقوه لزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، والتقى الأب بيشوي كامل راعى الكنيسة لتهنئته بعيد القيامة، مؤكدًا أن الأديان السماوية تدعو إلى الرحمة ونشر المحبة والسلام بين الناس واليوم نشارك الإخوة المسيحيين أعيادهم كما يشاركوننا أعيادنا فمصر وطن يتسع للجميع.

وأعرب راعي الكنيسة الكاثوليكية عن سعادته لزيارة محافظ الشرقية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للكنيسة وتقديم التهنئة له وللمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، مشيدًا بمجهودات المحافظ في قطاع الطرق وإنشاء نفق عرابي والتوسع في إقامة صوامع القمح للحفاظ عليه من الهدر وكذلك أعمال التطوير والتجميل الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإظهار المحافظة بالشكل اللائق أمام سكانها وزائريها.