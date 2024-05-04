السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتظام توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

القمح
القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام العمل بمنظومة توريد المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن  ٣٩٨٦١٨ طنًا و٣٥٦ كيلو من الأقماح المحلية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

أسعار شراء القمح

من جهتها، أوضحت  فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين بسعر 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، 1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراطًا، و1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقماح الموردة للشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية.

وتعتبر محافظة الشرقية في صدارة محافظات مصر التي تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول في زراعة وإنتاج القمح سنويًا على مستوى محافظات مصر.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضي، مؤكدًا أنه تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

وكيلة وزارة التموين بالشرقية أعمال التوريد شراء القمح الشون والصوامع محصول القمح

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