التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح.. والاحتياطى يكفى 3 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها اليوم، أن هذه الكميات تمثل 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024، بإجمالي 3.5 مليون طن.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدلات التوريد اليومية لـ129 ألف طن، وهو أعلى من العام الماضي رغم الظروف المناخية التي أدت إلى تأخر الحصاد، منوهًا بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

استمرار عمليات التوريد

وأكد الوزير استمرار عمليات التوريد طوال اليوم عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، بعد إضافة فترة مسائية في المواقع التي تتوافر بها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءً وحتى 12 صباحًا، وذلك بخلاف الفترة الأولى، والتي تبدأ من 8 صباحًا وحتى 7:30 مساءً.

من جهته، قال عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، خلال جولة تفقدية لصومعة مطحن نفرتيتي بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن إجمالي مساحات القمح المزروعة بالمحافظة بلغت 216 ألف فدان وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة.

وكشف عن استلام 102 ألف طن قمح حتى الآن، حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن بمتوسط 12 إردبًا عن كل فدان، مشيرًا إلى أن المديرية تستهدف من 388 ألفًا إلى 400 ألف طن بالمحافظة، متوقعًا تخطي هذه الكميات مع نهاية الموسم.

44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا

وأشار عبدالنعيم إلى أن المنيا تُعد ثاني أكبر محافظة على مستوي الجمهورية ورَّدت قمح خلال الموسم الماضي بعد الشرقية بكميات بلغت 500 ألف طن.

ولفت مدير مديرية التموين بالمنيا إلى أن مركز مغاغة يعد الأكبر توريدًا للقمح بالمحافظة، يليه مراكز: أبوقرقاص، العدوة، سمالوط، المنيا، مطاي، ملوي، دير مواس، موضحًا أن نسبة التوريد بنقاط الشركة القابضة للصوامع والتخزين بلغت 55.39%، وشركة "مطاحن مصر الوسطى" 26.24%، والبنك الزراعي 18.34%.

وكشف عبدالنعيم، عن وجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 504 آلاف و100 طن منها 305 آلاف طن موزَّعة على 6 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف أن شركة "مطاحن مصر الوسطى" لديها 4 مواقع استلام بالمحافظة بسعة إجمالية 46 ألفًا و200 طن، فضلًا عن 34 موقعًا تابعًا للبنك الزراعي بسعة إجمالية 152 ألفًا و900 طن.

استلام القمح بالفترة المسائية

وفيما يتعلق باستلام محصول القمح المحلي من المزارعين والموردين خلال الفترة المسائية، أكد عبدالنعيم أنه يتم عبر 18 موقعًا بها إنارة ليلية من إجمالي مواقع التخزين، مؤكدًا سداد المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.

وقال عبدالنعيم إنه تم التحفظ على سيارتين محملتين بـ24 طن قمح كانتا متجهتين إلى محافظة بني سويف دون الحصول على إذن مُسبَق من المديرية، وذلك بالمخالفة لقرارات النقل والتداول، كاشفًا عن مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأرجع عبدالنعيم رفض هيئة سلامة الغذاء كميات من القمح المحلي المورد خلال الموسم الجاري إلى قيام بعض المواطنين بتوريد محصول مخزن من الموسم الماضي مصاب ببعض التلف بسبب سوء التخزين.

من جهته، قال المهندس مؤمن معتمد، رئيس قطاع شركة "مطاحن مصر الوسطى" في محافظة المنيا، إن سعة صومعة نفرتيتي تبلغ 20 ألف طن، ويوجد بها مخزن تجميع بسعة 10 آلاف طن، مشيرًا إلى أنه يتم توريد نحو 3400 طن قمح يوميًا من المزارعين.

وأكد معتمد أن ارتفاع كميات القمح الموردة نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول المحلي لصالح الدولة، خاصة أنه اختياري، مع سرعة سداد المستحقات خلال 48 ساعة من وقت التوريد.

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