رفع درجة الاستعداد بتموين القاهرة لاستقبال احتفالات شم النسيم

تزامنا مع اقتراب أعياد شم النسيم تأهبت مديرية تموين القاهرة وتم رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لإستقبال احتفالات شم النسيم عن طريق تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات التموينية.

وصرح ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، بأنه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء محافظ القاهرة بضرورة متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية فقد تم تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه والحفاظ علي أمنه الغذائي وسلامته.

ووجه ثابت بضرورة التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابية والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة والمحفوظة بجميع أنواعها.

وفي ضوء ما تقدم فقد تم شن حملة مكبره على عدد من المناطق بنطاق العاصمة حيث قامت حملة الرقابة التجارية بالمديرية بتحرير 3 محاضر بمصر الجديدة وتم التحفظ على 100 صندوق رنجه وزن الواحد 5 كجم باجمالى 500 كجم غير صالح للاستخدام الآدمى، كما تم تحرير محضر بذات النطاق حيث تم ضبط والتحفظ على كميه من الفسيخ قدرها 1500 كجم غير صالح للاستخدام الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القرارت والقوانين التجارية وتم العرض على النيابه العامة.

وفي سياق متصل قد شدد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة على ضرورة تكثيف التواجد الرقابي على المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السياق ذاته وضمن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز بالتعاون مع الرقابة التموينية فقد تم تحرير 2250 محضر مخالفات مخابز تنوعت مخالفات هذه المحاضر مابين إنتاج خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات

توقف عن الإنتاج بدون أذن عدم وجود سجلات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمى وعدم وجود میزان حساس

وأيضا إدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

وقد تمت الحملات بمشاركة العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تنفيذ الحملة بقيادة مجدي عبد العال مدير الرقابة التجارية وسامح فتحي مدير عام الرقابة التموينية وبالتنسيق مع رؤساء القطاعات الأربع لمحافظة القاهرة فرايم وصفي رئيس القطاع جنوب العاصمة وامل عبد القوي رئيس قطاع شرق القاهرة وداليا عبد الحميد رئيس قطاع شمال العاصمة ومحمد توفيق رئيس قطاع غرب العاصمة.

وأكد مدير تموين القاهرة مستمرون دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن أيضا لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين والتاكد من سلامتها وصلاحيتها ومدى انضباط الأسعار.

وأكد مدير تموين العاصمة، أن غرفة العمليات تعمل على تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق

حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق