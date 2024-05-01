التموين: ثبات واستقرار أسعار السكر التموينى عند 12.60 جنيه للكيلو

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، على ثبات واستقرار أسعار السكر التمويني عند 12.60 جنيه للكيلو، والسكر الحر الذي يصرف على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها.

وأضاف كمال على هامش مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل طرح مشروعات استثمارية جديدة داخل 8 محافظات، أن السكر الحر الذي يباع بالسوق الحرة بلغ سعره 35 جنيها للكيلو.

وأشار إلى توافر السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 35 جنيها، والتي يبلغ عددها نحو 1350 منفذا.

وعن موسم حصاد قصب السكر، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم إنتاج 680 ألف طن سكر من إجمالي ما تم استلامه حتى الآن، منذ بداية الموسم في نهاية ديسمبر الماضي بكميات بلغت 7 ملايين طن قصب تم توريدها لصالح وزارة التموين، مشيرا إلى أن موسم حصاد قصب السكر على وشك الانتهاء خلال 10 أيام.

وعن موسم حصاد بنجر السكر، أوضح وزير التموين أنه تم حتى الآن، إنتاج ما يتراوح بين 300 و 400 ألف طن سكر بنجر، وذلك بعد مرور الثلث الأول من الموسم والمستمر حتى يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، بحضور وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد" على مساحة تقرب من 405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.