ارتفاع توريد القمح للشون والصوامع الحكومية إلى 1.3 مليون طن حتى اليوم

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن معدل توريد القمح من المزارعين ارتفع من يوم 14 أبريل حتى منتصف اليوم 2 مايو، إلى مليون و390 ألفًا و309 أطنان و259 كيلوجرامًا من القمح المحلي، من مزارعي وموردي القمح على مستوي الجمهورية، عبر 450 نقطة تجميع واستلام وفرز الكميات مقسمة إلى (المطاحن: 586.172.657، القابضة للصوامع: 562.347.540، البنك الزراعي: 228.887.535، العامة للصوامع: 12.901.527).

متابعة استلام القمح على مستوى الجمهورية

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن المستهدف توريده خلال الموسم الحالي 2024، يصل إلى 3.5 مليون طن.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، متابعة عملية استلام القمح المحلي من الزارعين في الشون والصوامع الحكومية على مستوى الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، فإنه تم توريد توريد نحو 1.3 مليون طن قمح للشون والصوامع حتى الآن، مع تيسير للإجراءات الخاصة بعملية باستلام القمح من المزارعين.

كان قد قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، إضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع والتي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل، بخلاف الفترة الأولى، التي تبدأ من 8 صباحًا حتى 7:30 مساءً.

ووجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، خلال 48 ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وأشار "كمال" إلى وصول معدلات التوريد اليومية إلى الذروة بكمية بلغت 120 ألف طن يومي مقارنة بالموسم السابقة التي كانت تصل إلى 80 ألف طن.

وتابع أنه طبقًَا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوبا عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية، تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

وأضاف أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة.

وخلال الاجتماع، قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

وأضاف أن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى من أي مورد أو مزارع، مؤكدًا أن لجان استلام الأقماح تقدم كل التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.