الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معالجة التلوث الحرارى لمياه التبريد والصرف الصناعى بـ3 مصانع لشركات السكر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اجتماع مشترك بين شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ممثلا عنها عصام الدين البديوى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة، والدكتورة شادية الشيشينى مستشارة وزيرة البيئة وأستاذ الهندسة الكيميائية جامعة القاهرة، والمهندس محمد خطاب مدير شركة تراكون لتوريد أبراج التبريد وكيل شركة ILMED الإيطالية، في إطار التنسيق بين شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البيئة بخصوص التوافق البيئى لمصانع الشركة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على أن يتم البدء في أعمال التوافق البيئى لـ (٣) مصانع بالوجه القبلى (ادفو – قوص– نجع حمادى) كمرحلة أولى وزيارة هذه المصانع بدءًا من منتصف الشهر الحالى للوقوف على الأعمال اللازمة لمعالجة التلوث الحرارى لمياه التبريد ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وإعادة استخدامها لتقليل استهلاك المصنع من المياه بعمل دورة مغلقة، وطبقًا للحالة الفنية لكل مصنع وسيتم تقديم عروض فنية بالأعمال المطلوبة والمخطط الزمنى لإنجازها للمصانع المذكورة، وستكون هذه الأعمال بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى وبإشراف وزارة البيئة.

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شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة البيئة التوافق البيئى عصام الدين البديوى العضو المنتدب الدكتورة شادية الشيشينى مستشارة وزيرة البيئة

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