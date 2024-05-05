الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أماكن الخروج والفسح بالشرقية في شم النسيم

شم النسيم
شم النسيم

تستعد محافظة الشرقية لاستقبال الاحتفالات بعيد شم النسيم غدا، وستفتح الحدائق والمتنزهات أبوابها أمام المواطنين.

وتلقى "الدستور" الضوء اليوم على خريطة أماكن "الفسحة" والحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة، لتكون دليلا شاملا لأهالي الشرقية يساعدهم في اختيار مزارهم في شم النسيم.

 

حديقة الحيوان بالزقازيق 

تمتع حديقة حيوان الزقازيق بشعبية كبيرة بين الأطفال وذويهم كمكان مفضل للتنزه، حيث تستقبل الزوار في شم النسيم بتذكرة دخول بسيطة تبلغ 5 جنيهات، ولا تشمل منطقة ألعاب الأطفال التي يبلغ سعر دخولها 10 جنيهات.

تضم الحديقة عددًا من الحيوانات والطيور الغريبة والنادرة، ويتم استخدام مكبرات الصوت لبث الأغاني في الأعياد والمناسبات لإضفاء جو من البهجة والاحتفال على الزائرين.

وشهدت الحديقة مؤخرًا أعمال صيانة وتجديدات وتطوير في عدة أقسام، بهدف أن تكون على مستوى عالٍ من النظافة والجمال لاستقبال زوار المحافظة.

حديقة الطفولة بالزقازيق

تمتاز حديقة الطفولة في الزقازيق بأنها حديقة عامة تضم ملاهي للأطفال والكبار، وأيضًا ركنًا لبائعي الألعاب والحلوى ومستلزمات الأطفال. تُعتبر هذه الحديقة من أرخص الأماكن للتنزه ومقصدًا للكثير من سكان مدينة الزقازيق، فضلاً عن القرى والمراكز المجاورة، نظرًا لموقعها في وسط المدينة وقربها من محطة القطار والعديد من مواقف سيارات القرى والمراكز المجاورة.
ثمن تذكرة دخول حديقة الطفولة يقدر بأقل من 5 جنيهات، وهذا الثمن لا يشمل ألعاب الأطفال بداخل الحديقة. أما ثمن كل لعبة داخل الحديقة فيتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات للعبة الواحدة، كما أن التذكرة لا تشمل ألعاب أو الحلوى داخل الحديقة.

المصرية بلازا 

تقع مصرية بلازا في مدينة الزقازيق، وهي متنزه يتطلب تذكرة دخول بقيمة جنيه واحد ولا تشمل خدمات المكان. يُستخدم مصرية بلازا من قبل العرائس والعرسان كمكان لجلسات التصوير نظرًا لتصميمها وأشجارها، ويضم المكان مدينة ملاهٍ وقاعات للاحتفالات وكافيه وعربات لبيع المأكولات السريعة. وتم إضافة "منطقة النزهة" حديثًا، حيث يلجأ إليها الأفراد والأصدقاء لتناول الطعام والاستمتاع بالوقت. تبلغ تذكرة دخول الملاهي 10 جنيهات ولا تشمل الألعاب الداخلية بالمدينة، كما يتم تقديم عروض لمسرح العرائس على المسرح الروماني داخل مصرية بلازا. بجانب المنطقة المفتوحة للجمهور، يوجد جزء مخصص للأعضاء يشمل حمام سباحة ومطعم فاخر وفرصة المشاركة في بعض أنشطة الأطفال.

نادي الأمل للعائلات 

يقع نادي الأمل في منطقة أبو حسين بمدينة الزقازيق، ويمتد على مساحة 2000 متر مربع ويحتوي على متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين، بالإضافة إلى ملاهي وألعاب للأطفال. كما يتوفر به حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للزوار والمترددين من المواطنين.

نادى العائلات بالصيادين

مخصص للعائلات به أماكن للجلوس وكافيهات وملاهي للأطفال، وهو مقام على مساحة 5400 متر، ويضم متنزهات وحدائق وملعبا خماسيا على مساحة 1200 متر، حيث تم رصف الأرضيات ببلاط الإنترلوك ووضع النجيل الصناعي وزراعة نباتات الزينة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه.

عيد شم النسيم الحدائق والمتنزهات دليلا شاملا حديقة حيوان الزقازيق اهالي الشرقية

مواد متعلقة

انتظام توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس للتهنئة بعيد القيامة

إنزال أصبعيات سمك في بحر أبوالأخضر بالشرقية.. وصيادون: "البحر مليان"

حملات مفاجئة على المخابز السياحية بالعاشر من رمضان بالشرقية

سقط في ماءٍ مغلي.. إصابة طفل بحروق بمنزله بالشرقية

"مصر الحديثة" بالشرقية يكرم النماذج المتميزة بمناسبة عيد العمال

تعامد الشمس على مذبح مارجرجس بدير الملاك ميخائيل بالشرقية

توريد 285068 طنًا و158 كيلو من محصول القمح فى الشرقية

الأكثر قراءة

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله