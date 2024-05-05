أماكن الخروج والفسح بالشرقية في شم النسيم

تستعد محافظة الشرقية لاستقبال الاحتفالات بعيد شم النسيم غدا، وستفتح الحدائق والمتنزهات أبوابها أمام المواطنين.

وتلقى "الدستور" الضوء اليوم على خريطة أماكن "الفسحة" والحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة، لتكون دليلا شاملا لأهالي الشرقية يساعدهم في اختيار مزارهم في شم النسيم.

حديقة الحيوان بالزقازيق

تمتع حديقة حيوان الزقازيق بشعبية كبيرة بين الأطفال وذويهم كمكان مفضل للتنزه، حيث تستقبل الزوار في شم النسيم بتذكرة دخول بسيطة تبلغ 5 جنيهات، ولا تشمل منطقة ألعاب الأطفال التي يبلغ سعر دخولها 10 جنيهات.

تضم الحديقة عددًا من الحيوانات والطيور الغريبة والنادرة، ويتم استخدام مكبرات الصوت لبث الأغاني في الأعياد والمناسبات لإضفاء جو من البهجة والاحتفال على الزائرين.

وشهدت الحديقة مؤخرًا أعمال صيانة وتجديدات وتطوير في عدة أقسام، بهدف أن تكون على مستوى عالٍ من النظافة والجمال لاستقبال زوار المحافظة.

حديقة الطفولة بالزقازيق

تمتاز حديقة الطفولة في الزقازيق بأنها حديقة عامة تضم ملاهي للأطفال والكبار، وأيضًا ركنًا لبائعي الألعاب والحلوى ومستلزمات الأطفال. تُعتبر هذه الحديقة من أرخص الأماكن للتنزه ومقصدًا للكثير من سكان مدينة الزقازيق، فضلاً عن القرى والمراكز المجاورة، نظرًا لموقعها في وسط المدينة وقربها من محطة القطار والعديد من مواقف سيارات القرى والمراكز المجاورة.

ثمن تذكرة دخول حديقة الطفولة يقدر بأقل من 5 جنيهات، وهذا الثمن لا يشمل ألعاب الأطفال بداخل الحديقة. أما ثمن كل لعبة داخل الحديقة فيتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات للعبة الواحدة، كما أن التذكرة لا تشمل ألعاب أو الحلوى داخل الحديقة.

المصرية بلازا

تقع مصرية بلازا في مدينة الزقازيق، وهي متنزه يتطلب تذكرة دخول بقيمة جنيه واحد ولا تشمل خدمات المكان. يُستخدم مصرية بلازا من قبل العرائس والعرسان كمكان لجلسات التصوير نظرًا لتصميمها وأشجارها، ويضم المكان مدينة ملاهٍ وقاعات للاحتفالات وكافيه وعربات لبيع المأكولات السريعة. وتم إضافة "منطقة النزهة" حديثًا، حيث يلجأ إليها الأفراد والأصدقاء لتناول الطعام والاستمتاع بالوقت. تبلغ تذكرة دخول الملاهي 10 جنيهات ولا تشمل الألعاب الداخلية بالمدينة، كما يتم تقديم عروض لمسرح العرائس على المسرح الروماني داخل مصرية بلازا. بجانب المنطقة المفتوحة للجمهور، يوجد جزء مخصص للأعضاء يشمل حمام سباحة ومطعم فاخر وفرصة المشاركة في بعض أنشطة الأطفال.

نادي الأمل للعائلات

يقع نادي الأمل في منطقة أبو حسين بمدينة الزقازيق، ويمتد على مساحة 2000 متر مربع ويحتوي على متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين، بالإضافة إلى ملاهي وألعاب للأطفال. كما يتوفر به حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للزوار والمترددين من المواطنين.

نادى العائلات بالصيادين

مخصص للعائلات به أماكن للجلوس وكافيهات وملاهي للأطفال، وهو مقام على مساحة 5400 متر، ويضم متنزهات وحدائق وملعبا خماسيا على مساحة 1200 متر، حيث تم رصف الأرضيات ببلاط الإنترلوك ووضع النجيل الصناعي وزراعة نباتات الزينة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه.