الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال أهالى الشرقية على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح (صور)

طلبات التصالح
طلبات التصالح

استمر توافد المواطنين بكثافة بمحافظة الشرقية، على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في أول أيام استقبال الطلبات.

من جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الهام وتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين بما يخدم الصالح العام.

وأمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم، وكذلك التأكد من تواجد العاملين بأماكن عملهم لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم للاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، منذ الصباح الباكر توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على المراكز التكنولوجية المتواجدة للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وتنظيم دخول وخروج المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.

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رؤساء المراكز والمدن والأحياء توافد المواطنين بكثافة طلبات التصالح اول ايام استقبال الطلبات المراكز التكنولوجية

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