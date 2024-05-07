ضبط طن و350 كيلو دقيق محمل على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء

تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين أبو كبير حملة برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة وتمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها كمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها 17 شيكاره زنة الواحدة 50 كيلو بناحية الغابه البلد، والمخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يُصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٦٨٨٠ جنح أبو كبير.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو عليها 10 شكائر دقيق حر زنة الشيكارة 50 كيلو بدون فواتير والدقيق مخبأ فى منتصف السياره وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ٦٨٨١ جنح أبوكبير.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين

وشنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالإشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين