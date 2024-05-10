الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية

جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالتعاون المثمر والفعَّال بين مديريتيِّ الشباب والرياضة و"التربية والتعليم" في إطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لمساعدتهم على دراسة المناهج، وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات، وفقًا للنظام الحديث الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بمركزي الحسينية وبلبيس.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع إدارتي الحسينية وبلبيس التعليميتين ومؤسسة "حياة كريمة" بتنظيم قوافل تعليمية على مدار يومي 9 و10 مايو 2024 تستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة وذلك لتقديم برنامج تعليمي واف يتضمن شرح للنقاط الصعبة بالمنهج التعليمي وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات في مواد (اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - الكيمياء - الفلسفة) يتم تقديمه من خلال نخبة مُختارة من أكفأ المعلمين الخبراء في مختلف المواد التعليمية.

إقبال كثيف على القوافل التعليمية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القوافل التعليمية في يومها الأول والتي تم تنظيمها بمدرسة الحسينية الثانوية العسكرية ونادي بلبيس الرياضي شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، وتفاعلًا إيجابيًا واضحًا خلال المحاضرات التي تطرقت إلى عرض الوسائل الجديدة التي تساعد على حل بعض المسائل المعقدة ومواجهة الدروس الخصوصية والمساعدة في سد عجز المعلمين، والتركيز على النقاط الصعبة فى المناهج، وتوضيح نظام الأسئلة الجديد الذي أقرَّته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بتنفيذ دورة تدريبية على مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

الشباب والرياضة التربية والتعليم القوافل التعليمية شهادة الثانوية العامة العلمي والأدبي أسئلة الامتحانات

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