الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحصين 586 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي هذا الإطار، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس الماضي، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة، بتحصين ٥٨٦ ألفًا و٢٦٤ رأس ماشية ما بين تحصين ٢٩٨ ألفًا و٧٧٤ رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و٢٨٧ ألفًا و٤٩٠ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ١٠٣٧٣ رأس ماشية خلال الأسبوع السابع من انطلاق الحملة.

وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٣٧٥٦ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

الثروة الحيوانية تحصين الماشية الحمى القلاعية الحملة القومية تعريف المربين

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