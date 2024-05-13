الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

المتغيرات المكانية تستعد لاستخراج 2075 شهادة من المراكز التكنولوجية في الشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، استقبال طلبات المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات  البناء.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

 تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة

وأشار محافظ الشرقية أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وكبداية لاستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلآ للإجراءات، تم تفعيل التقديم على  طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة او من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات او التطبيق الصادر حديثًا من وزارة التخطيط.

وتستعد  المتغيرات المكانية لاستخراج عدد 2075 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون، وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 1916 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و47 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و112طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

حيث تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز بفحص الطلبات واجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلًا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.

و وجه "غراب" بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

وتستعد  المتغيرات المكانية لاستخراج عدد 2075 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون، وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 1916 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و47 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و112طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

المراكز التكنولوجية قانون التصالح مخالفات البناء رؤساء المراكز والمدن محافظ الشرقية تقديم طلبات التصالح

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