السبت 11 مايو 2024
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محافظات

استخراج 1023 شهادة بيانات عبر المراكز التكنولوجية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، استقبال طلبات  المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء.

وكلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتقديم التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المُقدَّمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وكبداية لاستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلًا للإجراءات، تم تفعيل التقديم على  طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثًا من وزارة التخطيط.

فحص الطلبات وإجراء المعاينات

وتفحص إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز، الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلًا على المواطن وتسريعًا لوتيرة العمل.

ووجَّه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

وتستعد المتغيرات المكانية لاستخراج 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون وجاءت بياناتها كالتالي: حيث تم استقبال 940  طلبًا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و25 طلبًا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و58 طلبًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

المراكز التكنولوجية رؤساء المراكز والمدن طلبات التصالح البوابة الحكومية إدارة المتغيرات المكانية

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