21 قرية مستفيدة من قافلة طبية مجانية بالشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية جمعية "الأورمان" في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعى بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بـ21 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا، وهى قرى طهرة حميد والخيس وغزالة والشوبك والنخاس والحلبي وأم الزين وبني شبل وأم الزين الرياض بمركز الزقازيق، وقرى كفرالباشا وعزبة مسيحة وكراديس وفرغان بمركز ديرب نجم، وقري أبومتنا والهوابر وبهنيا وأبومرة بمركز ديرب نجم، وقرى حي مبارك وسنجها وناطورة بمركز كفرصقر، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأعلن عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفَّذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.