السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الغوارنة التابعة لمركز أبوحماد بالشرقية

القافلة
القافلة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إنه بالاشتراك مع المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الغوارنة التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "تنمية الريف المصرى"، وذلك بحضور كل من مديرى إدارات (الرعاية والعلاج- الرعاية التناسلية) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة أبوحماد البيطرية، وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (٩٥) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و(٧٣) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية (١٥٣) رأس ماشـية، و(٤٥) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش (٣٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وترقيم وتسجيل (١٠٠) حيوان، وذلك بالمجان.

وأشار إلى أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

الطب البيطري قافلة طبية بيطرية قرية الغوارنة مدينة أبو حماد الرعاية التناسلية

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