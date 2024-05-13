الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعدام 1.5 طن أغذية فاسدة في حملة على المنشآت الغذائية بالشرقية

الحملة
الحملة

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بأبو كبير برئاسة مدير الإدارة الصحية، حملة على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة أبوكبير.

وأسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٦٠٢ كجم أغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٣ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٧ محاضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة أبو كبير.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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