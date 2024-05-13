الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الدولة تضمن جودة القمح.. نكشف مراحل ما بعد التوريد في الشرقية (خاص)

شونة منيا القمح
شونة منيا القمح

تشهد محافظات مصر هذه الفترة، موسم توريد محصول القمح لشون وصوامع التخزين، بعد أن شهدت مصر موسم الحصاد والذى بدء تزامنا مع حلول شهر أبريل.

ويسلط “ الدستور ” الضوء اليوم على مراحل ما بعد توريد القمح، حتى يتم التعرف على مصير القمح منذ تسليمه للصوامع وحتى صرفه من الصومعة.

من داخل صوامع منيا القمح بمحافظة الشرقية، تم التعرف على  خطوات ما بعد توريد القمح للشون والصوامع التخزينية.

فى لقاء مع المهندس  أحمد سعيد  مهندس كهرباء ومدير صوامع منيا القمح بالشرقية، أكد أن محصول القمح يمر بعددا من المراحل عقب تسليم المزارعين له ليتم الحفاظ عليه حتى بدء مراحل تصنيعه.

استقبال أى كميات من القمح 

 لا نغلق الباب فى وجه أى مزارع مهما تقدم بكميات قليلة .. تلك الكلمات التى استهل لها المهندس أحمد سعيد حديثه، قائلًا إن الصوامع بمنيا القمح تستقبل محصول القمح من جميع الموردين مهما بلغ صغر حجم ما يزرعونه، ولا يقتصر التوريد على كبار المزارعين والموردين، ويتم معاملة جميع أصحاب الكميات بمعاملة كريمة دون التفرقة بين كبار وصغار الموردين.

لجان لتقييم جودة القمح 

وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة لـ الدستور، أن القمح فور وصوله يتم تقييمه بواسطة لجنة مختصة، مشكلة من عددًا من الجهات المعنية، للوقوف على درجته الستحقة، ثم وزن الكمية الموردة على ميزان البسكول ليتم تقديرها ماديا للمزارع.

وأكد أنه وبعد مرورالقمح من تلك اللجنة وتحديد درجته يتم ‘نزاله على مايعرف بـ "النقرة" ويتم فلترة القمح بواسطة تروس معدنية مغناطيسية لتنقيته من الشوائب المعدنية ثم فلترته من الأتربة.

غرف كنترول إلكترونية

وأوضح المهندس أحمد سعيد أن هناك غرف كنترول تتحكم فى كافة الأشياء داخل الشون والصوامع، مؤكدًا أن فى اوقت ارتفاع الحرارة قد تحد أخطاء طبية، أم تعليمية، فتقوم حساسات الحرارة بالشعور بدرجات الحرارة وتبدأ فى إجاتها لتسحسين لعدم تفشى الإصابات الحرارة والتى تعتبر عقل فتقوم بتهدئة الحرارة.

وأكد مدير صوامع منيا القمح أنه من المحتمل أن تحدث إصابات حشرية وفى ذلك الوقت يتم التعامل معها  حتى لا تتفشى أكثر وتنتشر

ومن الإجراءات المتبعة فى قياس درجات الحرارة قبل وقوع الإصابات الحشرية، يتم وضع بعض الخطط للتغلب على تلك العقبة وهى التقليب والتهوية والتبريد، حتى لا تظهر الإصابات الحشرية فى وقت لن يصبح اى شئ مجديا.

تسهيلات كبيرة من الدولة للموردين

وأثنى مدير الصوامع على التسهيلات التى وضعتها الدولة للمزارعين، بدءا من تحديد سعر عادل للقمح ووصولًا لاستقبال القمح المورد وصرف مستحقات الموردين بطريقة سلسة ودون عوائق ووضع تسهيلات كبيرة لاستلام الموردين مستحقاتهم.

واختتم حديثه أن مصر أصبحت فى مكانها وسيادتها المنشودة، مؤكدًا أن محافظة الشرقية تحصد سنويا لقب “ أكبر محافظة تتصدر توريد القمح”.

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توريد القمح شون وصوامع صوامع منيا القمح مدير الصوامع تسهيلات الدولة

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