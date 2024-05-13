بتكلفة 730 ألف جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجَّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

من جهته، قام أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة تركيب بلاط الانترلوك باعتماد قدره 730 ألف جنيه بمساحة مسطحة 2400 م٢ لشوارع مسجد الفتح وشارع برسوم بهندسة الري وشارع مسجد هبة الرحمن وحارة السماكين خلف المحكمة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمنطقة.

تركيب بلاط الانترلوك

وفي سياق متصل، تابع أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالقطاع رقم1، والذي يشمل شارع البريد الفرعي (العيسوى) وامتداد شارع أبو بكر الصديق حتى الطريق الطريق الدائري وشارع مساكن اللاسلكي علي الطريق الدائرى وشارع هندسه الري بمساحة إجمالية 2200 متر وبتكلفة 205 آلاف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 م للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين