الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن خطة التجميل.. تركيب 2200 متر بلاط إنترلوك في شوارع داخلية بالشرقية

تركيب انترلوك
تركيب انترلوك

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تسير بخطى متسارعة للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وتابع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالقطاع رقم1، والذي يشمل شارع البريد الفرعي(العيسوى) وامتداد شارع ابو بكر الصديق حتى الطريق الطريق الدائري وشارع مساكن اللاسلكي علي الطريق الدائرى وشارع هندسه الري بمساحة إجمالية 2200 متر وبتكلفة 205  آلاف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 م للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وفى سياق متصل، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع  بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أفضل الخدمات للمواطن الاستثمارية أعمال تركيب الاستثماري الانترلوك اعلى معدل استثمارية

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