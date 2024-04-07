وكيل تعليم مطروح فى زيارة مفاجئة للمدرسة النووية

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام بزيارة مفاجئة للمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

لائحة الانضباط المدرسى

وتفقد وكيل تعليم مطروح الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاث ( كهرباء / إلكترونيات / ميكانيكا ) موجهًا تامر لطفي مدير المدرسة بالالتزام الكامل بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورًا تجاه الطلاب المخالفين.

انتظام العملية التعليمية

وأجرى "شحاتة" حديثًا مع الطلاب، واطمأن من خلاله على انتظام العملية التعليمية وجودة الوجبات الغذائية وكفايتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية، مؤكدًا لهم أن الانضباط وتقدير المسئولية والحرص على طلب العلم عوامل رئيسية لتحقيق كل طموحاتهم في المستقبل.

تطوير منظومة التعليم

وأكد مدير المديرية لإدارة المدرسة النووية، ضرورة بذل كافة الجهود وتقدير المسئولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريًا وتربويًا وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش، موضحًا أن ذلك الصرح التعليمي يضم صفوة من الطلاب المتفوقين ويعد أولى المؤسسات التربوية فى المجال النووي في مصر والشرق الأوسط لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح