"صيادين مطروح": التاجر الحر هو مَن يتحكم في أسعار الأسماك

أعلن نصرالله تماوي، رئيس جمعية صيادين مطروح، تضامنه مع حملة مقاطعة الأسماك التي أطلقها عدد من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن هناك خلل في عملية البيع من قبل التاجر الحر؛ لأنه هو مَن يستطيع التحكم في أسعار الأسماك.

منفذ لبيع أسماك البحر بأسعار مخفضة

وأكد أنه تم عرض مقترح لتشغيل حلقة بيع الأسماك بمطروح وسيتم تفعيلها الفترة القادمة وسيتم تصدير الأسماك بعد الاكتفاء الذاتي للمحافظة إلي محافظات أخرى، وبذلك سيتم تخفيض أسعار الأسماك من خلال العرض والطلب موضحا أن هناك منفذ لبيع أسماك البحر بأسعار مخفضة تابع لجمعية الصيادين وسيتم التوسع خلال الفترة القادمة في تلك المنافذ لتخفيف العبء عن المواطنين.

في السياق، أطلق عدد من أهالي مطروح حملة لمقاطعة الأسماك تحت شعار "خليها تعفن"؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار العالية بمحال بيع الأسماك.

وشهد موقع التواصل فيسبوك تضامن عدد كبير من أبناء المحافظة حيث دونوا علي حساباتهم الشخصية علي "فيسبوك" حملة "خليك إيجابي.. مقاطعة الأسماك لمدة أسبوع بمطروح حتي تعود الأسعار إلي طبيعتها.. اعتبرها مساعدة منك لغير القادر".

أوضح محمد العطار، أحد أبناء محافظة مطروح، لـ"الدستور"، أنه متضامن مع حملة مقاطعة الأسماك بمحافظة مطروح للضغط على كبار تجار الأسماك لتخفيض الأسعار الباهظة تزامنًا مع انخفاض السلع الغذائية والخضر والفاكهة، مطالبًا جميع المواطنين بمطروح بالتضامن مع الحملة لصالح المواطنين.

وأكد سمير طعيمة، صاحب أحد محال بيع الأسماك بمطروح أن عملية بيع الأسماك لم تتأثر من حملة المقاطعة بمطروح، مشيرًا إلى أنه متضامن مع تلك الحملة التي تم إطلاقها لصالح المواطن المطروحي البسيط، موضحًا أن أسعار أسماك المزارع ما زالت مرتفعة من قبل التجار، حيث إن مطروح تستورد أسماك البلطي والبوري واللوت من محافظات أخرى.