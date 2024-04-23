"مخاطر الألعاب الإلكترونية وإدمان العنف" ندوة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية لطلاب مدرسة «أجيال عياد الخاصة»، حول «مخاطر الألعاب الإلكترونية وإدمان العنف»، بحضور الدكتورة رحاب قاسم مدير إدارة الحمام التعليمية.

_مخاطر الألعاب الإلكترونية

وتحدث فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، عن مخاطر الألعاب الإلكترونية وأضرارها النفسية والإجتماعية على الأطفال والمراهقين، وضرورة مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم ومتابعتهم وتوعيتهم.



_الضوابط الشرعية للألعاب الالكترونيه



أوضح «الشامي» خلال الندوة الضوابط الشرعية للألعاب الالكترونيه، ورأي الدين فيها، حيث انها تكون جائزة شرعًا إذا كانت تعود بالنفع علي الطفل ولا تؤدي إلى الضرر على نفسه أو مجتمعه، ومحرمة إذا كانت تضر بالطفل وتؤثر على نفسيته وعقله، مشيرًا إلى أن التنظيمات الإرهابية تبحث عن وسائل متخفية لغزو عقول الأطفال واستهدافهم، إلى جانب الأفكار السلبية في قدرة الطفل الذي يمارس اللعبة من التواصل مع غرباء من خلال تطبيق «الدردشة» ما يعني خطورة استقطابه دون وعي منه وتطويعه لهدف معين أو فكرة ما من دون إحساس الأهل.

_الوساطة الإعلامية الوالدية

وأوصى عضو المنظمة في نهاية اللقاء إلى الرقابة الأسرية في ضوء نظرية الوساطة الإعلامية الوالدية، والرقابة الذاتية باعتبارها ثمرة غرس المرجعية الدينية والأخلاقية فى أبنائنا، والاهتمام بكل وسائل بناء الشخصية المعتدلة والمتوازنة والمتكاملة معرفيًا ومهاريًا.