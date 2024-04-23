الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"حماة الوطن" يطلق مبادرة “الناس للناس” لتقديم مساعدات غذائية للفلسطينيين

مساعدات غذائية للفلسطينيين
مساعدات غذائية للفلسطينيين

أعلن اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن عن دعم الأشقاء من قلب غزة بمواد غذائية من خلال إطلاق مبادرة "الناس للناس" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار استمرار جهود القيادة السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني بمواصلة الإسقاط الجوي للمساعدات للقوات الجوية المصرية ودخول الشاحنات الي القطاع من خلال معبر رفع المصري.

_توزيع المساعدات

وأكد اللواء طارق بركات أن مبادرة "الناس للناس" وصلت لجميع مناطق المنكوبة بقطاع غزة وهي دير البلح ورفح وخان يونس وتوزيع المساعدات على مستشفى ناصر ومستشفي شهداء الأقصى. 

يأتي ذلك تنفيدًا لتعليمات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وتكليفات اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد أمين التنظيم الجمهورية.

_القضية الفلسطينية  

وقال رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، إن جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن وصول وائل الدحدوح الذي يعد رمزا للصحافة العالمية إلى مصر يكمل بعضا من دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه رجل بشجاعة وائل الدحدوح الذي ظل ثابتا حتى فقد أعز من له من أسرته.

_جهود الدولة المصرية

وأوضح اللواء طارق بركات، أن الحزب يثمن جهود الدولة المصرية، وما تقوم به على مستويات كثيرة، وقد دعم الحزب غزة بآلاف الأطنان من المساعدات من خلال دخول الشاحانات عبر معبر رفح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وسوف يظل موقف مصر الراعي والداعم طوال الوقت لأشقائنا في غزة، وما تقوم به الدولة المصرية تجاه كل تفصيلة تحدث على أرض غزة مشيرًا ان مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة لدعم القضية الفلسطينية. 

وتابع رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، أن الجميع يتمنى أن يتوقف هذا الاحتلال ونصل إلى صيغة لهدنة إنسانية لأن ما يحدث يندى له جبين العالم جميعا والإنسانية، وستقف مصر بكل ما أوتيت من قوة داعمة ومناصرة لأبعد مدى للقضية الفلسطينية، ونرحب برموز الشعب الفلسطيني الباسل في هذه الأيام العصيبة على أرض قطاع غزة.

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