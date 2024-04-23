رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الغالية.

_الرئيس عبدالفتاح السيسي

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم، وجميع منسوبي الجامعة بتلك المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الحبيبة وشعبها ورجال القوات المسلحة والشرطة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

_ملاحم التضحية والفداء

وأعرب رئيس جامعة مطروح عن عظيم تقديره لأبناء القوات المسلحة الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء في سبيل تحرير أرض سيناء، مشيدًا بجهود فخامة رئيس الجمهورية في تحقيق التنمية المستدامة في ربوع البلاد، مؤكدًا أن هذه المناسبة ستظل راسخة في قلوب وعقول المصريين جيلًا بعد جيل.

وفي سياق أخر كان قد بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء.

نص البرقية

نصت البرقية علي "فخــامــة الرئيس عبد الفتاح السيسـي" رئيس الجمهورية “يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "أعياد تحرير سيناء المجيدة" تلك المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعًا والصفحة المشرفة في سجل التاريخ المصري، والتي تؤكد على براعة الدبلوماسية المصرية وتضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دماءهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".