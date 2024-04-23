الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الحل في المقاطعة.. أبناء مطروح يرفضون الرضوخ لأسعار الأسماك الباهظة

الأسماك بمطروح
الأسماك بمطروح

أطلق عدد من أهالي مطروح حملة لمقاطعة الأسماك تحت شعار "خليها تعفن"؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار العالية بمحال بيع الأسماك. 

موقع التواصل الاجتماعي

شهد موقع التواصل فيسبوك، تضامن عددا كبير من أبناء المحافظة حيث دونوا علي حسابتاهم الشخصية علي "فيسبوك" حملة "خليك إيجابي.. مقاطعة الأسماك لمدة اسبوع بمطروح حتي تعود الاسعار إلي طبيعتها.. أعتبرها مساعده منك لغير القادر".

_مقاطعة الأسماك

وأوضح محمد العطار أحد أبناء محافظة مطروح، لـ"الدستور"، انه متضامن مع حملة مقاطعة الأسماك بمحافظة مطروح للضغط علي كبار تجار الأسماك لتخفيض الأسعار الباهظة تزامنًا مع انخفاض السلع الغذائية والخضر والفاكهة، مطالبًا جميع المواطنين بمطروح بالتضامن مع الحملة لصالح المواطنين. 

_بيع الأسماك

وأكد سمير طعيمة صاحب أحد محال بيع الأسماك بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور" أن عملية بيع الأسماك لم تتأثر من حملة المقاطعة بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أنه متضامن مع تلك الحملة التي تم اطلاقها لصالح المواطن المطروحي البسيط، موضحا أن أسعار الأسماك المزارع مازالت مرتفعة من قبل  التجار، حيث إن مطروح تستورد أسماك البلطي والبوري واللوت من محافظات أخرى.

أهالي مطروح خليها تعفن مقاطعة شراء الأسماك مواجهة ارتفاع الأسعار مطروح

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