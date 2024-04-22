الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

«الكوكب مقابل البلاستيك» في ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح

ندوة بمكتبة سيوة
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح

نظّمت مكتبة مصر العامة بسيوة في مطروح، الإثنين، ندوة حول أهمية الحفاظ على كوكب الأرض وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض لعام 2024 تحت عنوان «الكوكب مقابل البلاستيك» حيث يهدف الاحتفال الذى ينظمه العالم 22 أبريل من كل عام  إلى زيادة الوعي بأضرار التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والكوكب.

جاء ذلك بحضور طلاب وطالبات مدرسة الزيدان للتعليم الأساسى بقيادة عبدالله احمد جيرى، وعلى محمد عثمان.

_الحفاظ علي البيئة

وأوضح محمد عمران جيرى  مدير مكتبة مصر العامة بسيوة،  أهمية الحفاظ على البيئة والممارسات التى كان يقوم بها الآباء والأجداد بسيوة من أجل الحفاظ على البيئة، وكيف أسهمت هذه الممارسات المسئولة في الحفاظ على بيئة سيوة نظيفة.

_ترشيد الاستهلاك في المياه

وأضاف مدير مكتبة مصر العامة بسيوة أن الممارسات تضمنت تدوير المخلفات من الأتربة والأسمدة واستخدامها في المزارع لتغذية التربة، واستخدام أدوات من الخوص والجريد، ولم يكن يعرف المجتمع السيوى البلاستيك المضر بالبيئة، مؤكدا على أهمية ترشيد الاستهلاك في المياه، والكهرباء وأهمية التوسع في زراعة الأشجار والتوسع في المساحات الخضراء وأهمية الحفاظ والتوسع في المبانى الصديقة للبيئة مثل المبانى بعمارة الكرشيف.

وتعرف الطلاب المشاركون بالندوة على جانب من أهمية الحفاظ على البيئة من خلال مشاهدة فيلما تسجيليا عن البيئات الطبيعة بمصر.

ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح

ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
ندوة بمكتبة سيوة العامة بمطروح
مكتبة مصر العامة بسيوة الحفاظ على كوكب الأرض الاحتفال بيوم الأرض لعام 2024 سيوة مطروح

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