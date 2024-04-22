الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة على محال الدواجن والأسماك في مرسى مطروح وتحرير 20 مخالفة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن شن حملات على شارعي شكري القوتلي والقاضي للرقابة على محلات الدواجن والأسماك ومحلات السيوية، من الإدارات الرقابية من شئون البيئة وتحسين البيئة، وتراخيص المحلات وشرطة المرافق، لضبط المخالفين ورفع إشغالات الطريق المخالفة، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٠ مخالفة، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_حملة مكبرة على المحال التجارية

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح بأن الإدارات الرقابية بمجلس المدينة، شنت حملة مكبرة على المحال التجارية بوسط المدينة التي تحتل الأرصفة، وتعيق سير المرور والمشاة للمواطنين، وتلوث البيئة والضوضاء بالشوارع والميادين، بعد التنبية عليهم أكثر من مرة، بعدم اشغال الطريق والأرصفة، لم يستجيبوا للنداءات، التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة، وبناء عليه تم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والأشغالات المخالفة.

_رفع إشغالات الطريق المخالفة

وأكد رئيس المدينة على استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، وعلى أصحاب المحلات التجارية الاستجابة والتعاون مع مجلس المدينة، تفاديًا لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامة المالية.

_أعمال النظافة العامة

ومن ناحية أخرى تابع جاب الله أعمال النظافة العامة من خلال الأعمال اليومية للمدينة بالأحياء التي تقوم يوميا برفع ٤٠٠ طن قمامة، موجهًا بسرعة نقل القمامة والمخلفات اول بأول من الاحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة على فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والاحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

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شن حملات مكبرة محلات الدواجن والأسماك مدينه مرسي مطروح مطروح اعمال النظافة العامة

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