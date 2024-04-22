الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، وفد هيئة فولبرايت مصر بالقاهرة والذي يضم الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، ومندوب وزارة التعليم العالي عبد المنعم جمال عبد المنعم؛ ومى عياد مسئول أول برامج وبتول خالد مسئول برامج  وذلك للتعريف بمنح فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تطوير البحث العلمي

ورحب الدكتور مصطفى النجار بأعضاء الوفد في رحاب جامعة مطروح، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير البحث العلمي، وتنمية قدرات الكوادر الجامعية والقيادات وتأهيلهم للمستقبل، بما يعزز منظومة البحث العلمي داخل الجامعة موضحا أن المنح المقدمة من هيئة فولبرايت تعد فرصة جيدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين، للمشاركة في برامج أكاديمية تساهم في تعزيز قدراتهم، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة وهيئة فولبرايت.

منح دراسية للحصول على درجة الماجستير

ومن جانبها توجهت الدكتورة ماجي نصيف، بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى النجار والحضور على حسن الضيافة والصداقة مع هيئة فولبرايت، مشيدةً بدور جامعة مطروح في التعاون مع الهيئة للاستفادة من المنح المختلفة في مرحلة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه، مؤكدة أن الهيئة تقدم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة، وأن قبول المتقدم  للحصول على هذه المنح يكون على أساس قدراتهم الفنية والبحثية.

الولايات المتحدة الأمريكية

واستعرضت الدكتورة ماجي نصيف المنح المقدمة من الهيئة لكافة منتسبي المجتمع الجامعي، وسبل تمكينهم من الحصول على هذه المنح في كافة التخصصات العلمية المتاحة، ودعت إلى الاستفادة من المنح المختلفة التي تقدمها الهيئة في شتى المجالات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مشيرة إلى تنوع البرامج التي تقدمها الهيئة، حيث استفاد 8000 أستاذ وخريج من منح الهيئة خلال السنوات الماضية، كما يتم الترتيب مع الجامعات المصرية لاستقبال أساتذة من الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف التخصصات.

هيئة الفولبرايت

وخلال اللقاء تم استعراض البرامج والفرص التي تتيحها الهيئة للطلاب المصريين، وهى مفتوحة للتقديم الآن لطلاب ما بعد التخرج لتطوير مهاراتهم على كافة المستويات وهي ممولة تمويل كامل من هيئة الفولبرايت وتلبي كافة الاحتياجات، ومنها برنامج الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه، وبرنامج لطلاب الدكتوراه لعمل إشراف مشترك مع أساتذة الجامعات الأمريكية، وبرنامج للمهتمين بتطوير مهاراتهم الفنية مثل الرسم والتصوير والتصميم والسينما عن طريق الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير، وبرنامج يهدف إلى بناء الكوادر الإدارية وتطوير الأداء الإداري داخل الجامعة عن طريق الالتحاق ببرامج أكاديمية متخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامج لخريجي كليات دار العلوم والدراسات الإسلامية والقانون والترجمة، وبرنامج لمعلمي اللغة الإنجليزية بالجامعات والمدارس المصرية للسفر للولايات المتحدة الأمريكية لكي يطور من نفسه في مجال تخصصه، كما يمكنه أيضا تدريس اللغة العربية للمجتمع الأمريكي، برنامج لذوي الاحتياجات، وتم أيضا استعراض منح لأبحاث ما بعد الدكتوراه، وكيفية الاستفادة منها في تطوير مهاراتهم في مجالات تخصصهم.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور مصطفى النجار درع الجامعة للدكتورة ماجي نصيف والوفد المرافق لها،  متمنيًا استمرار أواصر التعاون بين الجانبين.

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الولايات المتحدة الامريكية وفد هيئة فولبرايت الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح مطروح

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