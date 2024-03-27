الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مجلس جامعة مطروح يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الرابعة والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء، وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجميع منسوبي الجامعة، والأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وأُمتنا الإسلامية باليمن والخير والبركات.

توفير المناخ الملائم للطلاب

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة قبل 2024/7/31، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات تجنيد الطلاب الذكور.

إنشاء درجة علمية مزدوجة

ووافق المجلس على إنشاء درجة علمية مزدوجة بين جامعة مطروح وجامعة أفييرو البرتغالية، بناءً على الاتفاقية الإطارية بين الجامعتين.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene،Scopus، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

درجة الماجستير والدكتوراة

ووافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة الماجستير في التربية قسم الصحة النفسية بنظام الساعات المعتمدة.

1000184578
1000184578
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