جامعة مطروح تنظم مسابقات رمضانية في حفظ القرآن والحديث الشريف

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، اليوم الأحد، عددًا من المسابقات الرمضانية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف من صحيح مسلم، والسيرة النبوية، بإشراف الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر غنيم -القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية، وتنظيم هانى خميس الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك بمقر كلية التربية.

غرس حب القرآن الكريم

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن المسابقات تهدف إلى غرس حب القرآن الكريم وتقديسه، ونشر الوعي الديني، وإعلاء القيم الروحية عند الطلاب والطالبات، والحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه، وكذلك تطبيق أحكام التجويد، والتدريب على استنباط الأحكام والآداب الإسلامية التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية.

الأنشطة الطلابية

وأشاد الدكتور مصطفى النجار بأبناء الجامعة المشاركين في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيلهم المشرف للجامعة على كافة الأصعدة المحلية، والإقليمية، على نحو يسهم في صقل شخصيتهم، وتنمية مهاراتهم، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

مسابقة القرآن الكريم

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عباس، إلى أن مسابقة القرآن الكريم جاءت بنظام مستويات؛ حيث تضمن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث حفظ ثلث القرآن الكريم، وذلك بمشاركة 16 طالبا وطالبة بكليات التربية، الزراعة الصحراوية والبيئية، التمريض، التربية للطفولة المبكرة، الآثار واللغات، علوم البترول والتعدين، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تمنح الجوائز للثلاثة مراكز الأولى في كل مستوى، وشهادات تقدير لجميع المشاركين.



وبدورها أشادت لجنة التحكيم والتي تضم الشيخ إبراهيم سراج، والشيخ السيد خلف، بمديرية الأوقاف بمطروح، بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين في المسابقة، متمنيين لإدارة الجامعة وجميع منسوبيها دوام التقدم والرقي...

رعاية الشباب بجامعة مطروح

رعاية الشباب بجامعة مطروح

رعاية الشباب بجامعة مطروح

رعاية الشباب بجامعة مطروح