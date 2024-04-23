قرار بنقل تبعية محطات تعبئة التمور في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الطلب المقدم من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لنقل تبعية محطات تعبئة التمور إلى إدارة الرقابة على محطات التعبئة بدلًا من إدارة الرقابة على المصانع، وذلك لتشجيع المحطات على الاعتماد وذلك بالنسبة للمحطات التي تقتصر فيها على عمليات الغسيل والتجفيف والفرز والتعبئة ولا تتم فيها أي عمليات تصنيعية (مثل التمر المحشو - تمر بالشكولاتة - دبس التمر - عجوة التمر وغيرها.

زيادة القدرة التنافسية للتمور

وقدم محافظ مطروح الشكر للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لدوره الهام للنهوض بقطاع التمور والعمل على زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية بالأسواق الخارجية مع تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديرى والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيل كافة العقبات التي تواجه مصدري التمور مع الإهتمام بواحة سيوة باعتبارها من أهم تمركزات مناطق إنتاج وتصدير التمور في مصر وإستكمالًا للقاء الذي قام المجلس بتنظيمه خلال شهر أكتوبر مع أصحاب مصانع التمور بواحة سيوة عقب فاعليات مهرجان التمور المصرية بدورته السابعة بحضور ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لتعريف السادة العاملين بالقطاع على الأساسيات الخاصة بسلامة الغذاء بمحطات تعبئة التمور وتشجيعهم على التوافق مع الإشتراطات الخاصة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء.

التسجيل والاعتماد

ودعا محافظ مطروح كافة محطات التمور الموجودة بمحافظة مطروح والتي لم يسبق لها التقدم بطلب للهيئة للاعتماد بسرعة التقدم لتسجيل المحطات الخاصة بها بإدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمحطات التى سبق لها التقدم لإدارة المصانع سرعة تقديم طلب لتحويل الملف الخاص بها الى ادارة الرقابة على المحطات مشيرا أنه من الموسم التصديرى القادم للتمور لن يسمح لأى محطة تمور بالتصدير إلا بعد التسجيل والاعتماد من الهيئة.