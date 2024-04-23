الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قرار بنقل تبعية محطات تعبئة التمور في مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الطلب المقدم من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية  لنقل تبعية محطات تعبئة التمور إلى إدارة الرقابة على محطات التعبئة بدلًا من إدارة الرقابة على المصانع، وذلك  لتشجيع المحطات على الاعتماد وذلك بالنسبة للمحطات التي تقتصر فيها على عمليات الغسيل والتجفيف والفرز والتعبئة ولا تتم فيها أي عمليات تصنيعية (مثل التمر المحشو - تمر بالشكولاتة - دبس التمر - عجوة التمر وغيرها.

زيادة القدرة التنافسية للتمور

وقدم محافظ مطروح الشكر للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لدوره الهام  للنهوض بقطاع التمور والعمل على زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية بالأسواق الخارجية مع تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديرى والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيل كافة العقبات التي تواجه مصدري التمور مع الإهتمام بواحة سيوة باعتبارها من أهم تمركزات مناطق إنتاج وتصدير التمور في مصر وإستكمالًا للقاء الذي قام المجلس بتنظيمه خلال شهر أكتوبر مع أصحاب  مصانع التمور بواحة سيوة عقب فاعليات مهرجان التمور المصرية بدورته السابعة بحضور ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لتعريف السادة العاملين بالقطاع على الأساسيات الخاصة بسلامة الغذاء بمحطات تعبئة التمور وتشجيعهم على التوافق مع الإشتراطات الخاصة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء.

التسجيل والاعتماد 

ودعا محافظ مطروح  كافة محطات التمور الموجودة بمحافظة مطروح  والتي لم يسبق لها التقدم بطلب للهيئة للاعتماد بسرعة التقدم لتسجيل المحطات الخاصة بها بإدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمحطات التى سبق لها التقدم لإدارة المصانع سرعة تقديم طلب لتحويل الملف الخاص بها الى ادارة الرقابة على المحطات مشيرا أنه من الموسم التصديرى القادم للتمور لن يسمح لأى محطة تمور بالتصدير إلا بعد التسجيل والاعتماد من الهيئة.

محافظ مطروح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة على محطات التعبئة مطروح زيادة القدرة التنافسية للتمور

مواد متعلقة

محافظ مطروح يتابع جهود خفض منسوب مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مزايا وعروض ضخمة للمصريين بالخارج.. خطة "الإسكان" لتقليل الفجوة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

شاب يقتل والده ويخرج أحشائه في الخليفة.. والسبب غريب

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك