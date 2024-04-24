"تعليم مطروح" أول الجمهورية في مسابقات الكشافة بنين

صرح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بأن الفرق الكشفية والبراعم بنين التابعة لتعليم مطروح حققت عدة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المركزية التي تتم تحت إشراف وتحكيم الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بالوزارة، في إضاءة مشرقة جديدة تضاف لسلسلة النجاحات التي حققها أبناء المحافظة بكافة الأنشطة التربوية المركزية.

مسابقة البراعم

أوضح وكيل تعليم مطروح أن براعم مدرسة العبور١ الابتدائية بحي الشروق حققوا المركز الأول جمهوريا (المستوى الأول) في مسابقة البراعم، وحصلت براعم الهدي الخاصة الابتدائية علي المركز الثالث في ذات مسابقة (البراعم خاص)، بينما حقق أشبال مدرسة الرنيسانس الخاصة علي المركز الثالث في مسابقة الأشبال خاص كذلك حصلت مدرسة وادي ماجد ١ ع بنين علي المركز الثاني جمهوريًا في مسابقة الكشافة إعدادي على مستوى الجمهورية، وحصلت مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق على المركز الأول جمهوري في مسابقة الكشافة متقدم ثانوي عام بينما حققت مدرسة مطروح الثانوية الفندقية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الكشافة متقدم ثانوي فني.

الكشافة والبراعم

أكد شحاتة أن تفوق فرق تعليم مطروح للكشافة والبراعم جاء نتيجة تدريب مستمر وجهد متميز تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الرياضية بالتعاون مع المدارس الفائزة، مقدما الشكر إلى هدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد رمضان، موجه عام المادة وفريق العمل المتميز موجهين ومعلمين وتوجيه عام رياض الأطفال وموجهي ومعلمي التربية الرياضية والمدارس المتفوقة كشفيا، تقديرًا للجهد المبذول والأداء المتميز والمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير بين كافة محافظات الجمهورية.

وهنأ شحاتة الطلاب والبراعم أصحاب الإنجاز تقديرًا لتفوقهم الرياضي ورفع اسم المحافظة بالمحافل الرياضية التعليمية، مقدمًا هذا التفوق الرياضي إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية وحرصه على تذليل كل العقبات التي تواجه مسار العمل بها.