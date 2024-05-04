احتفالات ومسابقات.. مصايف مطروح تجهز مفاجأت لروادها في عيد القيامة وشم النسيم

قال محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إن الإدارة وضعت خطة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، بناءا علي توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

_احتفالات ترفيهية ومسابقات رياضية

وأضاف أنور لـ"الدستور"، أنه سيتم إقامة احتفالات ترفيهية ومسابقات رياضية وثقافية بشاطئ روميل بمشاركة مديرية الشباب والرياضة ومدير الثقافة وتوزيع جوائز على المشاركين، احتفالا مع أهالي مطروح بأعياد شم النسيم.

_ حملات الرقابة على المطاعم والمحال التجارية

وأكد مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أنه يتم تنفيذ حملات الرقابة على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم عرضها بالأسواق والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

في سياق أخر، كان قد تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة الطريق لشاطئ الغرام بما يليق بالشكل الحضارى والسياحي من مدخل طريق القصر الى منطقة حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام الذى تنفذه الهيئة الهندسية، بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال للإسراع في تنفيذها وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين مع تيسير الحركة المرورية، ومتابعة التنسيق بين جميع الجهات في أعمال البنية التحتية.

إزالة لطبقة الأسفلت القديم

تفقد محافظ مطروح ما تم من أعمال من إزالة لطبقة الاسفلت القديم ونقل للكابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وبلدورات ودهانات الأرصفة وغيرها مع توسعة الطريق بزيادة تسع إلى حارتين يسار الطريق، بما ييسر مزيدا من الحركة المرورية ويمنع التكدس المرورى خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنطقة السياحية خلال موسم الصيف السياحى بالمحافظة.