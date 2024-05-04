السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

احتفالات ومسابقات.. مصايف مطروح تجهز مفاجأت لروادها في عيد القيامة وشم النسيم

مدير عام إدارة السياحة
مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح

قال محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إن الإدارة وضعت خطة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، بناءا علي توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

_احتفالات ترفيهية ومسابقات رياضية

وأضاف أنور لـ"الدستور"، أنه سيتم إقامة احتفالات ترفيهية ومسابقات رياضية وثقافية بشاطئ روميل بمشاركة مديرية الشباب والرياضة ومدير الثقافة وتوزيع جوائز على المشاركين، احتفالا مع أهالي مطروح بأعياد شم النسيم.

_ حملات الرقابة على المطاعم والمحال التجارية

وأكد مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أنه يتم تنفيذ حملات الرقابة على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح للتأكد من سلامة وجودة الأغذية التي يتم عرضها بالأسواق والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

في سياق أخر، كان قد  تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة الطريق لشاطئ الغرام بما يليق بالشكل الحضارى والسياحي من مدخل طريق القصر الى منطقة حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام الذى تنفذه الهيئة الهندسية، بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال للإسراع في تنفيذها وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين مع تيسير الحركة المرورية، ومتابعة التنسيق بين جميع الجهات في أعمال البنية التحتية.

إزالة لطبقة الأسفلت القديم

تفقد محافظ مطروح ما تم من أعمال من إزالة لطبقة الاسفلت القديم ونقل للكابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وبلدورات ودهانات الأرصفة وغيرها مع توسعة الطريق بزيادة تسع إلى حارتين يسار الطريق، بما ييسر مزيدا من الحركة المرورية ويمنع التكدس المرورى خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنطقة السياحية خلال موسم الصيف السياحى بالمحافظة.

خطة لاستقبال أعياد شم النسيم أعياد شم النسيم السياحة والمصايف بمحافظة مطروح احتفالات ترفيهية ومسابقات رياضية مطروح

مواد متعلقة

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية بمرسى مطروح

جهاز تعمير الساحل الشمالى يحذر من تجاوز حواجز القطاع بطريق "سيوة - مطروح"

وكيل "تعليم مطروح": حظر تحصيل أى مبالغ نقدية "تبرعات" من الطلاب وأولياء أمورهم

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق شاطئ الغرام

محافظ مطروح يتابع استكمال أعمال تطوير المعهد التكنولوجي

مسئول بـ"حياة كريمة": نستهدف توفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا

"صحة مطروح" تتأهب لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة

محافظ مطروح يُكرِّم متطوعى "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

عاجل| مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يصل لصيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف فى "صفقة الهدنة"

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية