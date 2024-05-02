محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق شاطئ الغرام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة الطريق لشاطئ الغرام بما يليق بالشكل الحضارى والسياحي من مدخل طريق القصر الى منطقة حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام الذى تنفذه الهيئة الهندسية، بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال للإسراع في تنفيذها وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين مع تيسير الحركة المرورية ومتابعة التنسيق بين جميع الجهات في أعمال البنية التحتية.

إزالة لطبقة الأسفلت القديم

تفقد محافظ مطروح ما تم من أعمال من إزالة لطبقة الاسفلت القديم ونقل للكابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وبلدورات ودهانات الأرصفة وغيرها مع توسعة الطريق بزيادة تسع إلى حارتين يسار الطريق، بما ييسر مزيدا من الحركة المرورية ويمنع التكدس المرورى خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنطقة السياحية خلال موسم الصيف السياحى بالمحافظة.

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