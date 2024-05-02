مسئول بـ"حياة كريمة": نستهدف توفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا

قال أحمد نجم، مدير قطاع المناطق الحدودية بمؤسسة حياة كريمة، خلال حفل متطوعي مؤسسة حياة كريمة بمطروح أن حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا لتوجهات القيادة السياسية، بتقديم الدعم في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتجهيز العرائس للأسر الأولي بالرعاية.

_مؤسسة حياة كريمة

أشار إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى الشباب، ورسالتي للمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة «ألف مبروك وشكرا لمتطوعينا الجدعان واستعدّوا لبذل مزيد من العمل » وهذا أقل شئ نقدمه لكم هو التكريم علي الجهد المبذول وشكرا للجدعان.

متطوعو حياة كريمة

أوضح أن المتطوعين هم روح العمل الأهلي وقد بذل متطوعي حياة كريمة في مطروح مجهود مشرف في عام 2023 لتقديم المساعدات الإنسانية لاهالينا في رمضان بتوزيع 8 الاف " كرتونة رمضان " في 56 قرية موزعة علي 8 مراكز ضمن مبادرة "وصل الخير" ويعتبر المتطوعين هم دينامو المبادرات والأنشطة التي أطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطلع عام 2019، وكانت مطروح ضمن المحافظات التي أطلق فيها مبادرات وهي " وصل الخير - سقيا الماء - راجعين نتعلم - خطي " بكافة ربوع المحافظة.

توفير الدعم الغذائي

أضاف أن مؤسسة حياة كريمة تقوم بتوفير الدعم الغذائي لأهالينا من الفئات المستحقة من الأسر الأكثر احتياجا، من خلال تقسيم المدن الي قطاعات لاجراء أبحاث ميدانية بكافة مراكز محافظة مطروح من خلال متطوعي حياة كريمة، حيث تم إجراء عمليات جراحية وتحويل لمستشفيات خارج المحافظة وتقديم العلاج والرعاية الصحية للمواطنين وقوافل طبية، وتمكين اقتصادي بتوفير مشروعات صغير وتجهيز عرائس أيتام ضمن جهود حياة كريمة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكد أن المؤسسة مستمرة في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وذوي الهمم والايتام والعمالة غير المنتظمة، للتخفيف عليهم ومساعدتهم في الاندماج بسوق العمل لتوفير مصدر رزق مناسب لهم باقامة مشروعات صغيرة، وذلك في اطار تكليفات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن متطوعي مؤسسة حياة كريمة بمطروح قاموا بدورِ تطوعي ومجتمعي كبيرِ خلال عام 2024، خاصة في رمضان والذي يبدأ دورهم من استقبال الشاحنات التي تحمل كراتين المواد الغذائية، وتخزينها ثم توزيعها على المستحقين، إضافة إلي إجراء الأبحاث الميدانية للأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا، والتنسيق مع الجمعيات القاعدية حتي للوصل الي للمستحقين، فكل التحية والتقدير لجميع متطوعي حياة كريمة بمطروح وبالمحافظات.