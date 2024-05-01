الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

شعيب: مطروح تتميز بالإنتاج الزراعى غير المعالج كيماويا مما يزيد فرص تصديره خارجيًا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، فى فعاليات مؤتمر المؤثرات المستدامة تحت عنوان (الطاقة – الغذاء والمناخ) والذى ينظم بالتعاون بين مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وكلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح والجمعية العلمية للصناعات الغذائية، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة، والدكتور رجب إسماعيل عميد كلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح، والدكتور محمد محمود يوسف رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، والمهندس محمود الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، وعدد من أساتذة الجامعة والمختصين وممثلي الشركات المشاركة.

_تنوع بيئى وبيولوجي

ورحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة، مشيرا إلى أن محافظة مطروح تعد ثانى أكبر المحافظات مساحة، مع امتداد ساحلي 450 كم جنوب البحر المتوسط وبعمق 400 كم مما خلق تنوع بيئى وبيولوجي أعطى لها العديد  من المقومات التنموية لتخطو بخطى متسارعة، مع أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية فى أقصى الشمال الغربى لمصر، وما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن مع ما يتم من المشروعات القومية والتنموية الكبرى غير المسبوقة مما يتعاظم معه دور جميع مؤسسات الدولة العلمية والتنفيذية فى مشاركة جهود الدولة والدفع بخطوات التنمية ووضع الرؤى والتصورات العلمية والخطط اللازمة لها، ولذلك تأتى  أهمية المؤتمر  لتشجيع الإستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات التى تتمتع بها محافظة مطروح والرؤية المستقبلية وجذب العديد من الاستثمارات.

_الإنتاج الزراعى الغير معالج كيماويا 

وأوضح محافظ مطروح، تميز المحافظة بالإنتاج الزراعى غير المعالج كيماويا مما يزيد من فرص تصديره خارجيًا، خاصة منتجات التمور والتين والزيتون، مع الحاجة إلى مصانع  متخصصة بإمكانيات تقنية عالية والتسويق والترويج الجيد لها، مشيرا إلى أنه تم العمل على  التخطيط للاستغلال الأمثل لهذه المنتجات كمصدر اقتصادى وأمن غذائى مع التسويق لها  من خلال المشاركة وإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية كمؤتمر سيوة الدولى للتمور بالتعاون مع وزارة الزراعة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والعمل على توفير الكوادر الفنية فى الزراعة الصحراوية والثروة السمكية وغيرها.

_الفرص الاستثمارية

وطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بمواقع مختلفة بمدن المحافظة فى المجالات المختلفة تتوافق مع طبيعتها البيئية والإنتاجية وجارى العمل على  إقامة مناطق صناعية بالمحافظة كان منها مؤخرًا التنسيق لإقامة منطقة صناعية جنوب فوكة مقدما  الشكر لجهود تنظيم المؤتمر متمنيا  الخروج بتوصيات هادفة من أجل إدارة وتنمية مستدامة للطاقة والغذاء والمناخ.

وخلال المؤتمر تم  إهداء درع المؤتمر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لرعايته ودعمه للمؤتمر وكذلك إلي الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، كما  تم إهداء الدروع للجهات المنظمة تقديرا للمشاركة فى  فعاليات المؤتمر.

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محافظ مطروح رئيس جامعة مطروح مؤتمر المؤثرات المستدامة الطاقة – الغذاء والمناخ مطروح

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