"حماة الوطن" بمطروح ينظم ندوة للتوعية بمخاطر الألغام

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، عن تنظيم ندوة حول "التوعية بمخاطر الألغام"، تحدث فيها الدكتور أحمد عامر باحث ومتخصص في مكافحة الألغام وأستاذ علوم البيئة.

_التثقيف والتوعية

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحزب بالتثقيف والتوعية لكافة أعضائه بجميع أرجاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا.

_مخاطر الألغام

واستعرض الدكتور أحمد عامر خبير التوعية مخاطر الألغام، عرض صور ونماذج تعريفية لأعضاء الحزب، للتعرف على الأجسام الانفجارية المختلفة، لضحايا الألغام، بإصابات جسدية أو تعرضوا هم وممتلكاتهم إلى خسائر اقتصادية بسبب الألغام.

_منظمات المجتمع المدنى

ونوه الدكتور أحمد عامر إلى أن هناك مسئولية مجتمعية لدى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية والأحزاب والنقابات والجمعيات نحو التوعية بالألغام، خاصة في التعرف على التعامل مع الإصابات الناتجة عن انفجار الألغام من الناحية العملية، بحيث يذهب لموقع الإصابة أولا مسئولو الحماية المدنية وخبراء إزالة الألغام، ثم يأتي الدور الطبي من إسعاف وأطباء وتمريض.

حضر الندوة سعيد المغواري أمين التنظيم والحاج هيبة بو مرزيق إبراهيم ميكائيل، وبمشاركة الأمانات النوعية وأعضاء الحزب.

_ فرش مسجد الفتح بالضبعة

في سياق آخر، أعلن عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن فرش مسجد الفتح بمدينة الضبعة بناءً على الطلب المقدم لوزارة الأوقاف، وتمت الموافقة على فرش المسجد ووصول الفرش، في إطار حرص الحزب على دعم مساجد الجمهورية.

جانب من ندوة حماة الوطن للتوعية بمخاطر الألغام بمطروح

جانب من ندوة حماة الوطن للتوعية بمخاطر الألغام بمطروح

جانب من ندوة حماة الوطن للتوعية بمخاطر الألغام بمطروح

جانب من ندوة حماة الوطن للتوعية بمخاطر الألغام بمطروح

جانب من ندوة حماة الوطن للتوعية بمخاطر الألغام بمطروح

جانب من ندوة حماة الوطن للتوعية بمخاطر الألغام بمطروح