محافظ مطروح يناقش المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، ملامح مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والعائد منه اقتصاديا علي المحافظة وكذا المخطط العام المبدئي والتفصيلي المقترح للمنطقة الصناعية بجنوب فوكة، ومدى وأنواع القطاعات الصناعية الملائمة لطبيعة المنطقة بواسطة المكتب الاستشاري.

وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص العمل المستدامة لأبناء المحافظات وكذلك تذليل جميع المعوقات التى تعرقل من حركة التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفد من الهيئة الهندسية وممثلي الجهات من ( وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية)، والمكتب الاستشاري والمختص بإعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع شركة إيدچ برو لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور المهندسة امل عرفة مدير التخطيط العمراني واللواء خالد القشلان مدير حمايه أملاك الدولة.

وجود مخطط تفصيلي يحقق الاستفادة القصوى من المنطقة الصناعية



وثمن محافظ مطروح أهمية وجود مخطط تفصيلي يحقق الاستفادة القصوى من المنطقة الصناعية بما يخدم أهالي محافظة مطروح والمستثمرين بالمحافظة فى ضوء التطوير الشامل الذى يشهده الساحل الشمالي من بنية تحتية وشبكة نقل متكاملة ( قطار كهربائي وبضائع - طرق - مطارات - موانئ ) كما وجه بمخاطبة الجهات المعنية بالتصديق علي زيادة مساحة المنطقة الصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد المحافظة والتي تتمتع بوفرة من المواد المحجرية ( حجر جيري - طفلة - رمال - دولوميت).

تحقيق التنمية المستدامة



وأكد محافظ مطروح ضرورة عقد مؤتمر بحضور المستثمرين وذلك للاستماع إلى متطلباتهم وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجههم من أجل تذليل تلك الصعاب ،مؤكدًا دعمه الكامل للاستثمار، وفق القوانين والإجراءات اللازمة والتيسير على المستثمرين وأهمية هذه الخطوة وانعكاسها علي ملف الاستثمار كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع ،مشيدا بجهود التعاون وتضافر كافة الجهود في إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية.

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