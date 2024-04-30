الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، ملامح مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والعائد منه اقتصاديا علي المحافظة  وكذا المخطط العام المبدئي والتفصيلي المقترح للمنطقة الصناعية بجنوب فوكة، ومدى وأنواع القطاعات الصناعية الملائمة لطبيعة المنطقة بواسطة المكتب الاستشاري.

 وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدفع عجلة الاستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص العمل المستدامة لأبناء المحافظات وكذلك تذليل جميع المعوقات التى تعرقل من حركة التنمية الصناعية. 

 جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفد من الهيئة الهندسية وممثلي الجهات من ( وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية)، والمكتب الاستشاري والمختص بإعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع شركة إيدچ برو لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور  المهندسة  امل عرفة مدير التخطيط العمراني واللواء خالد القشلان مدير حمايه أملاك الدولة.

وجود مخطط تفصيلي يحقق الاستفادة القصوى من المنطقة الصناعية


وثمن محافظ مطروح أهمية وجود مخطط تفصيلي يحقق الاستفادة القصوى من المنطقة الصناعية بما يخدم أهالي محافظة مطروح والمستثمرين بالمحافظة فى ضوء التطوير الشامل الذى يشهده الساحل الشمالي من بنية تحتية وشبكة نقل متكاملة ( قطار كهربائي وبضائع - طرق - مطارات - موانئ ) كما وجه  بمخاطبة الجهات المعنية بالتصديق علي زيادة مساحة المنطقة الصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد المحافظة والتي تتمتع بوفرة من المواد المحجرية ( حجر جيري - طفلة - رمال - دولوميت). 

تحقيق التنمية المستدامة 

 
وأكد محافظ مطروح ضرورة عقد مؤتمر بحضور المستثمرين وذلك للاستماع إلى متطلباتهم وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجههم من أجل تذليل تلك الصعاب  ،مؤكدًا دعمه الكامل للاستثمار، وفق القوانين والإجراءات اللازمة والتيسير على المستثمرين وأهمية هذه الخطوة وانعكاسها علي ملف الاستثمار  كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع  ،مشيدا  بجهود  التعاون وتضافر كافة الجهود  في إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية.

1000219847
1000219847
1000219849
1000219849
1000219855
1000219855
1000219853
1000219853
1000219859
1000219859
1000219857
1000219857
محافظ مطروح المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية المخططات التفصيلية المناطق الصناعية مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بالنجيلة

الأكثر قراءة

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أزمة محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل يعاقب الشيخ بالسجن بعد اتهامها بالزنا؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس