الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بالنجيلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الإثنين، مقترح مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة النجيلة، بحضور النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات  الصرف الصحي، والدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مدينة النجيلة، واللواء خالد القشلان، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة والمهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة. 

محطات الرفع والمعالجة

و خلال الاجتماع تم استعراض أكثر من مقترح لمسار المشروع  من محطة الصرف إلى محطات الرفع والمعالجة خارج الحيز العمراني للمدينة، بما يحقق أقصى استفادة وخدمة لأهالي المدينة ومدى القابلية للتطبيق وفق الطبيعة السكانية وطبيعة التربة ومستوى مسار انحدارها مع الحفاظ على البيئة المحيطة والاستغلال الأمثل لناتج المياه المعالجة.

متطلبات المشروع

ووجَّه محافظ مطروح، بعمل دراسة متكاملة عن جميع متطلبات المشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والرؤية المستقبلية لتنمية المدينة والزيادة السكانية المتوقعة والمشروعات الحالية والمستقبلية التى تشهدها المدينة للوصول إلى رؤية شاملة واستيعاب المستجدات كافة.

1000218886
1000218886
1000218888
1000218888
1000218890
1000218890
1000218892
1000218892
خالد شعيب مطروح مشروع الصرف الصحي محطة الصرف النجيلة

مواد متعلقة

محافظ مطروح يناقش الإسراع في إنهاء المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق