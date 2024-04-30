رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم المتميزين في مبادرة "معا نرتقي بالقرآن"

كرم الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، الطلاب والمعلمين، المتميزين خلال مبادرة "معا نرتقي بالقرآن" ونظمها إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية خلال الفصل الدراسي الثاني.

_التمسك بالقرآن

وفي كلمته هنأ رئيس المنطقة الفائزين، مؤكدا على إن القرآن نعمة للإنسان وعلي الجميع التمسك بالقرآن لأنه حبل الله المتين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم.

_طلاب المعاهد الأزهرية

ومن جانبه أكد الدكتور صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، أن المبادرة حققت نجاح كبير بين طلاب المعاهد الأزهرية وأتت بثمارها المنشودة في مساعدة الطلاب على حفظ المقررات الدراسية من القرآن الكريم، وتعزيز جهودهم في إتقان التلاوة، مشيدا بجهود محفظي القرآن الكريم، في تعاونهم وتحفيزهم لطلابهم والوصول بهم إلي الهدف المنشود.

وعلى هامش التكريم قام بعض من الفائزين بتقديم مجموعة متنوعة من تلاوة عدد من آيات القرآن الكريم بأصوات مميزة وقراءات مختلفة، موجهين الشكر لرئيس المنطقة، لرعايته واهتمامه بهم وتحفيزهم.

_تقييم الأعمال

وتضمنت المسابقة تقييم الأعمال المقدَّمة من جانب تلاميذ معهدي د. عبدالحليم محمود، مطروح النموذجي الإبتدائي، استعدادًا للتصفيات النهائية علي مستوى الجمهورية.

_محاور التقييم

وشملت محاور التقييم ثلاث مسابقات إبداعية مسابقة للكتابة وتأليف قصص قصيرة، وأخرى للرسم والإبداع من خلال رسم لوحات فنية، وثالثة لإنشاء مجسمات فنية تعبر في مضمونها عن فعاليات المبادرة.

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