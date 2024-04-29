محافظ مطروح لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة: "للشباب دور في بناء الوطن"

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشباب مشروع yly كنموذج للشباب المتميز الذى ترعاهم وزارة الشباب والرياضة وتواجدهم بالمحافظات مع دعم دورهم، مقدما شكره وتقديره إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التعاون المستمر ودعم منظومة الشباب والرياضة بالمحافظة، وكذلك اختيار مطروح لتقام عليها العديد من الفعاليات الرياضية ومنها استضافة شباب yly، كذلك الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين مستشار السيد الرئيس للمحافظات الحدودية على تواصله ودعمه المستمر لجهود المحافظة وحل العديد من المشكلات وتذليل العقبات.

_المشروعات القومية والتنموية

وأكد محافظ مطروح على استعادة مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة لمكانتها الإقليمية والدولية مع استعراض جهود الدولة في إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية بكافة ربوع الوطن ومنها محافظة مطروح مستعرضا العديد من المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتأثيرها في توفير مزيد من فرص العمل من جميع المحافظات ودعم الاقتصاد القومي والجذب السكانى،مشيدا بجهود الشباب المتطوع والمشاركة في بناء الوطن مع اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتولي العديد منهم مراكز مرموقة في الوزارات والمؤسسات الحكومية مشيرا إلى دور الشباب في بناء الوطن وأنه لم يبنى الا بسواعد وعقول أبنائه مع الترحيب بإقامة المزيد من الفعاليات على أرض مطروح،متمنيا لهم مستقبل أفضل.

_مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY" هو أحد المشاريع التطوعية التي أطلقها الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتطوعى وزارة الشباب والرياضة Yly بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد،والدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وشهاب جمال الدين مدير مشروع yly.