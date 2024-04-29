الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

من جميع المحافظات.. مطروح تستضيف معسكر متطوعى وزارة الشباب والرياضة Yly

الفعاليات
الفعاليات

قال الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن محافظة مطروح تستضيف المعسكر الكامل لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة Yly، بحضور الكابتن شهاب جمال الدين مدير مشروع Yly،  مطروح، وتستمر الفاعليات حتى ٢ مايو القادم، بمركز التعليم المدني بمطروح.

_متطوعو وزارة الشباب والرياضة

 ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، بضيوف شباب مصر المشرق من جميع أنحاء الجمهورية، معربا عن سعادته بإستضافة مطروح لهذا المعسكر، الذى يضم متطوعى وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات.

وقدم الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لثقته فى استضافة مطروح لهذا المعسكر، وأيضًا الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح، لرعايته وتزليله كافة الأمور الخاصة بإقامة المعسكر على أرض المحافظة.

_أهمية شباب Yly

وأشار إلي أهمية شباب Yly والدور الذى يقومون به ومساهمتهم الفعالة فى تنفيذ وتنظيم العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية والشبابية فى شتي المحافظات، فضلا عن دورهم فى تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة فى جميع القطاعات.

وفي سياق آخر، كان قد نظم كيان رواد المحافظات الحدودية بمطروح، احتفالا بمناسبة الذكري الـ42 لتحرير سيناء وذلك بحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيل مديرية الشباب والرياضة بمطروح ومبروك القناشي أمين عام الكيان وصالح العشيبي نائب الأمين العام وإسماعيل عبداللطيف منسق الاحتفال وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية وابطال حرب اكتوبر من أبناء مطروح.

بدأت الفاعليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو تسجيلي عن تحرير أرض سيناء.

وباعلام مصر..  قدم رواد المحافظات الحدودية في محافظة مطروح عددا من الفقرات الفنية بلغة الإشارة وقصة قصيرة عن تحرير أرض سيناء بالإضافة إلى فقرة فنية قدمها الفنان سلومة عبدالله ابن البادية وذلك احتفالا بالذكري ال42 لتحرير سيناء.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح المعسكر الكامل لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة Yly متطوعى وزارة الشباب والرياضة مطروح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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