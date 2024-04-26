رواد المحافظات الحدودية بمطروح يحتفلون بذكرى تحرير سيناء (صور)

نظم كيان رواد المحافظات الحدودية بمطروح، اليوم، احتفالا بمناسبة الذكري ال 42 لتحرير سيناء وذلك بحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيل مديرية الشباب والرياضة بمطروح ومبروك القناشي امين عام الكيان وصالح العشيبي نائب الأمين العام وإسماعيل عبداللطيف منسق الاحتفال وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية وابطال حرب اكتوبر من أبناء مطروح.

بدأت الفاعليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو تسجيلي عن تحرير أرض سيناء.

فقرات فنية

وباعلام مصر.. قدم رواد المحافظات الحدودية في محافظة مطروح عددا من الفقرات الفنية بلغة الإشارة وقصة قصيرة عن تحرير أرض سيناء بالإضافة إلى فقرة فنية قدمها الفنان سلومة عبدالله ابن البادية وذلك احتفالا بالذكري ال42 لتحرير سيناء.

أبطال حرب اكتوبر

وكرم كيان رواد المحافظات الحدودية في مطروح أبطال حرب اكتوبر من أبناء مطروح واهدائهم شهادات تقدير فضلا عن التقاط الصور التذكارية.



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