محافظ مطروح يحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مؤتمر "الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية" امتدادًا لسلسلة من جهود التعاون بين محافظة مطروح والهيئة العامة للاستعلامات إيمانًا بقوة ودور الإعلام فى التوعية والوصول إلى المناطق.

انطلاقًا من أهمية المشاركة والمسئولية المجتمعية للإعلام فى الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعى، ودعم جهود الدولة فى التنمية الشاملة التى قوامها الانسان، وما توليه القيادة السياسية من أهمية بناء الإنسان فى جميع المجالات مع تحقيق مزيد من الحياة الكريمة له وصولا إلى أقصى المناطق.

_ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكلة لها أبعاد متعددة ومتداخلة "اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وتمثل خطرًا يهدد أمن واستقرار المجتمع، مع ما نشاهده من تعرض الشباب لمخاطر قد تؤدى إلى هلاكهم وضياع أرواحهم فنحتاج إلى المصارحة التوعية لشبابنا الذين هم فى غنى عن الهجرة غير الشرعية مع عودة مصر لمكانتها الدولية والاقليمية،وما تطلقه الدولة المصرية من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة،مع الإشادة من العديد من الدول والمؤسسات الدولية بجهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع إطلاق الدولة المصرية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026).

_مراكب النجاة

أشار إلي تنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، مع توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، بالإضافة إلى جهود المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غيرالشرعية وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل وكذلك تسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.

وحذر محافظ مطروح الشباب من الهجرة غير الشرعية وأنها ملاذ غير أمن يستخدمه سماسرة البشر لتدمير مستقبل الكثيرين بحجة أنها السبيل لتحسين الظروف المادية والمعيشية مشيدا بجهود ودور وسائل الإعلام المختلفة وما يتم من ندوات ومؤتمرات التوعية وورش العمل بالتعاون مع العديد من الجهات بالمحافظة في رسم الصورة الحقيقية لمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستخدام الاسلوب الاقناعى الأمثل للشباب وقراءة صادقة للفرص المتاحة الشباب في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، من مشروعات قومية وتنموية فى كافة المجالات وفى جميع ربوع مصر وما تنعم به مصر من أمن وأمان واستقرار المجتمع المصري لتشجيع أصحاب روؤس الأموال وتحفيزهم على إقامة المشروعات الاقتصادية التي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل مع فتح قنوات التواصل مع الشباب وتعزيز الوعى بجهود الدولة فى المجالات المختلفة.

_حراس البوابة الغربية

خلال كلمته، أشاد محافظ مطروح بالوعى الدائم لأهالي مطروح حراس البوابة الغربية وتكاتفهم الدائم مع رجال قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة ويقظتهم في حماية الحدود الغربية لمصر والتصدي للعديد من الأخطار ومنها تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.