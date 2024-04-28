الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع انطلاق المراجعة النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بقاعات مكتبة مصر العامة وعدد من المدارس وسط مدينة مرسى مطروح، وسط حضور طلابي حاشد بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية.

 

يأتي تنظيم المراجعات النهائية تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ووفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

خبرات صفوة المعلمين


وأكد شحاتة لأبنائه الطلاب ضرورة تحقيق أقصى استفادة من خبرات صفوة المعلمين والموجهين المشاركين في منظومة المراجعات النهائية، وتدوين كل النقاط الخاصة بالشرح والتحليل للتمارين والأسئلة لكل أجزاء المنهج، مع الالتزام بالتركيز والمتابعة الدقيقة في سبيل أن تؤتي تلك المنظومة التربوية ثمارها بتحقيق نتائجها المرجوة بالمساهمة الإيجابية في الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

 

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الحضور الكبير للطلاب بالقاعات يعكس نجاح المراجعات النهائية التى تم تنفيذها بالفصل الدراسى الأول بكل مدن محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن تلك المراجعات تعد امتدادًا لذلك، مضيفًا أن كثافة الحضور الطلابي مع انطلاق مراجعات الفصل الدراسي الثاني توضح حرص الطلاب الشديد على تحقيق أقصي استفادة من المراجعات النهائية، والتي تشمل بالشرح والتفصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة.  

 

واختتم تصريحاته مؤكدًا مواصلة تنظيم تعليم مطروح للمراجعات النهائية، وذلك دعمًا لأبنائنا الطلاب وتخفيفًا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور، وفي سبيل الارتقاء بمستوى أبنائنا الطلاب لتحقيق نتائج متميزة بالشهادتين الإعدادية والثانوية.

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وكيل تعليم مطروح المراجعات النهائية مكتبة مصر العامة طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مطروح

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