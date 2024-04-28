الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

إجراء 18 تدخلًا جراحيًا ناجحًا خلال يومين بمستشفى النجيلة المركزى

مستشفى النجيلة المركزي
مستشفى النجيلة المركزي

أشاد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة في مطروح، بالفريق الطبى بمستشفى النجيلة المركزى، والذي أجرى عددًا من الجراحات بلغ عددها 18 تدخلًا جراحيًا ناجحًا خلال يومى الجمعة والسبت 26- 27 أبريل الجارى. 

تخفيف العبء عن المرضى بمختلف مراكز المحافظة


وأوضح أن ذلك يأتى وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتخفيف العبء عن المرضى بمختلف مراكز المحافظة، مضيفًا أن التدخلات الجراحية تمت فى تخصصات جراحية مختلفة وبيانها كالتالي: "11 تدخلًا جراحيًا أنف وأذن وحنجرة، 4 عمليات جراحة عامة، 2 عملية ولادة قيصرية، تدخل جراحي لاستخراج جسم غريب من القدم". 

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزى، وفريق العمل بالمستشفى، للجهد المبذول وحثهم على الاستمرارية فى العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمات طبية على مستوى عال لأبناء محافظة مطروح

جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام

وفي سياق آخر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت. 

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، استمع "سالم" للمرضى واقتراحاتهم، مستبينًا آراءهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجهًا بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثًا والإفادة.

ووجه وكيل صحة مطروح، لمدير إدارة التغذية بالمديرية بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص، مؤكدًا على أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

وكيل صحة مطروح ١٨ تدخل جراحى ناجح مستشفي النجيلة المركزي مطروح صحة مطروح

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